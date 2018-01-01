Wink
Танец как способ коммуникации между инклюзивными членами общества
Актёры и съёмочная группа фильма «Танец как способ коммуникации между инклюзивными членами общества»

Режиссёры

Марк Вайсман

Режиссёр

Актёры

Сергей Беланов

Актёрпреподаватель
Анатолий Матешов

Актёршвейцар

Сценаристы

Марк Вайсман

Сценарист

Художники

Александра Загоскина

Художница

Операторы

Иван Караваев

Оператор