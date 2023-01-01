Биография

Анатолий Матешов — российский актер кино и театра. Родился 19 августа 1955 года. После школы артист поступил в Ростовский колледж искусств, по окончании которого начал играть в молодежном театре. В 2011 году присоединился к труппе Новошахтинского драматического театра, а с 2020-го выступает в Ростовском театре драмы им. Горького. Кинодебют Анатолия Матешова состоялся в конце 90-х — актер получил роль в двухсерийной картине «Куба далеко», а через два года появился в драме «Ростов-папа». Затем в его съемочной деятельности последовал перерыв — на площадку он вернулся в 2013 году, снявшись в мини-сериале «Переводчик». Вскоре Анатолий принял участие в проектах «Французская кулинария» и «Челночницы». Также в его фильмографии можно найти комедийную драму «Чики» 2020 года, детектив «Зеленый фургон» и боевик «Черное море».