Фильм Надо снимать фильмы о любви

Российская съемочная группа приезжает в Варанаси для съемок артхаусного фильма. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, о сути кино, о ценностях, которые обычно считаются очевидными не обговариваются. Вскоре съемочный процесс начинает разваливаться, исполнитель главной роли знакомится с девушкой на улице и решает вместо продолжения съемок отправиться с ней в другую часть Индии.



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