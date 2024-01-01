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Надо снимать фильмы о любви

Фильм Надо снимать фильмы о любви

2024, Надо снимать фильмы о любви
Драма18+
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О фильме

Российская съемочная группа приезжает в Варанаси для съемок артхаусного фильма. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, о сути кино, о ценностях, которые обычно считаются очевидными не обговариваются. Вскоре съемочный процесс начинает разваливаться, исполнитель главной роли знакомится с девушкой на улице и решает вместо продолжения съемок отправиться с ней в другую часть Индии.

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Страна
Россия, Индия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb