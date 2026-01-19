День рождения Сидни Люмета (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Сельский парень стремится стать кинорежиссером, но исполнение мечты кажется почти невозможным. Теплое семейное драмеди «День рождения Сидни Люмета» — фильм о взрослении и творчестве с Артемом Кошманом, ставший победителем кинофестиваля «Окно в Европу».
2009 год. Школьник Дато живет в маленьком селе Краснодарского края с бабушкой и дядей. Он хочет уехать в Питер, чтобы стать режиссером, как Сидни Люмет, с которым они родились в один день. Когда умирает дядя, Дато твердо решает идти к мечте, однако бабушка хочет, чтобы у внука была надежная профессия, вроде бурильщика. Как раз в это время выходит из тюрьмы мать юноши: Она приезжает домой вместе с новым ухажером и дарит Дато его первую камеру.
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Рейтинг
- РГРежиссёр
Рауль
Гейдаров
- Актёр
Артём
Кошман
- ДСАктриса
Джульетта
Степанян
- Актриса
Мариэтта
Цигаль-Полищук
- КБАктёр
Казбек
Багаев
- АФАктёр
Артем
Федотов
- ЯГАктёр
Ян
Гахарманов
- НСАктёр
Нодар
Сирадзе
- ИХАктриса
Инна
Хотеенкова
- ЛЯСценарист
Лидия
Ярцева
- РГСценарист
Рауль
Гейдаров
- Продюсер
Алексей
Учитель
- ААПродюсер
Анастасия
Акопян
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- ЗБПродюсер
Зула
Бадмаева
- АНОператор
Александра
Негуч