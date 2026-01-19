День рождения Сидни Люмета
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День рождения Сидни Люмета
8.52025, День рождения Сидни Люмета
Драма87 мин18+

День рождения Сидни Люмета (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Сельский парень стремится стать кинорежиссером, но исполнение мечты кажется почти невозможным. Теплое семейное драмеди «День рождения Сидни Люмета» — фильм о взрослении и творчестве с Артемом Кошманом, ставший победителем кинофестиваля «Окно в Европу».

2009 год. Школьник Дато живет в маленьком селе Краснодарского края с бабушкой и дядей. Он хочет уехать в Питер, чтобы стать режиссером, как Сидни Люмет, с которым они родились в один день. Когда умирает дядя, Дато твердо решает идти к мечте, однако бабушка хочет, чтобы у внука была надежная профессия, вроде бурильщика. Как раз в это время выходит из тюрьмы мать юноши: Она приезжает домой вместе с новым ухажером и дарит Дато его первую камеру.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «День рождения Сидни Люмета»