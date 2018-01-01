Wink
День рождения Сидни Люмета
Актёры и съёмочная группа фильма «День рождения Сидни Люмета»

Режиссёры

Рауль Гейдаров

Режиссёр

Актёры

Артём Кошман

Актёр
Джульетта Степанян

Julietta Stepanyan
Актриса
Мариэтта Цигаль-Полищук

Актриса
Казбек Багаев

Актёр
Артем Федотов

Актёр
Ян Гахарманов

Актёр
Нодар Сирадзе

Актёр
Инна Хотеенкова

Актриса

Сценаристы

Лидия Ярцева

Сценарист
Рауль Гейдаров

Сценарист

Продюсеры

Алексей Учитель

Продюсер
Анастасия Акопян

Продюсер
Кира Саксаганская

Продюсер
Зула Бадмаева

Продюсер

Операторы

Александра Негуч

Оператор