Пассажиры (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Террористы угоняют автобус с заложниками и выдвигают невозможные требования, но они — лишь исполнители чьей-то злой воли. Фильм «Пассажиры» — психологический триллер, снятый в Дагестане.



Автобус перевозит людей, больных сахарным диабетом, на лечение, но внезапно появившиеся вооруженные люди захватывают транспорт. Злодеи берут на себя управление и под угрозой смерти доставляют больных в тайный бункер. Начинаются напряженные переговоры с властями, во время которых выясняется, что участвовавшие в операции боевики — это просто люди, выполняющие приказы извне.



Кто на самом деле принимает решения и что ждет заложников, расскажет триллер «Пассажиры» — фильм 2024 года.


