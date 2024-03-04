Родные люди (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Дети и родители отправляются в путешествие по России и учатся принимать друг друга. Фильм «Родные люди» — душевная история о проблемах поколений со звездами кино.



Друзья, которые были неразлучны в 90-е годы, закончив университет, разъехались кто куда. Теперь у каждого своя жизнь, однако они не потеряли связи и по-прежнему общаются онлайн, а еще встречаются каждые 10 лет по случаю дня рождения дорогого учителя Петровича. Их дети тем временем растут и все больше проявляют себя. Одни увлечены карьерой, другие несерьезно относятся к учебе, третьи и вовсе не беспокоятся о том, чтобы стать самостоятельнее. Картина расскажет о том, как все они пытаются наладить общение между собой и поменять взгляды на многие вещи во время поездок по стране.



Увидеть увлекательное путешествие героев можно в проекте «Родные люди» — фильм 2023 года можно смотреть онлайн на сервисе Wink.

