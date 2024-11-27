9 секунд (Фильм 2024) смотреть онлайн

Быть героем — это мгновенно принять решение и не сомневаться в его правильности. Быть героем — это зайти в охваченное огнем помещение, даже когда тебе самому смертельно страшно Основанный на реальных событиях фильм «9 секунд» рассказывает о подвиге, который помог предотвратить большую трагедию.



2010 год, база Тихоокеанского флота. На борту миноносца «Быстрый» 348 человек, среди них — Алдар Цыденжапов, молодой матрос. Внезапно из-за прорыва трубопровода с мазутом в машинном отделении корабля вспыхивает пожар. На то, чтобы спасти друзей и сослуживцев, у Алдара всего 9 секунд.



Картина фокусируется не только на драматических событиях, но и рассказывает о жизни будущего героя — его мечтах, отношениях с близкими. Если скучаете по правдивым историям, лишенным напускного пафоса, смотреть фильм «9 секунд» вам будет интересно.

