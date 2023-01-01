30 секунд
Wink
Фильмы
30 секунд
8.42023, 30 секунд
Драма, Комедия19 мин12+
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30 секунд (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Артём и Наташа — больничные клоуны. Они ведут видеоблог про свой опыт волонтёрства. В больнице уже продолжительное время лежит девочка Варя. Блогеры переживают за Варю, ведь как они ни пытаются ей помочь — у них ничего не выходит. Однажды Артём узнаёт, что мать девочки перестала навещать её. Он понимает, что победить болезнь может помочь только мама.

30 секунд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «30 секунд»