30 секунд (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Артём и Наташа — больничные клоуны. Они ведут видеоблог про свой опыт волонтёрства. В больнице уже продолжительное время лежит девочка Варя. Блогеры переживают за Варю, ведь как они ни пытаются ей помочь — у них ничего не �выходит. Однажды Артём узнаёт, что мать девочки перестала навещать её. Он понимает, что победить болезнь может помочь только мама.
30 секунд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ИСРежиссёр
Иван
Соснин
- Актёр
Сергей
Гилев
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- ИПАктриса
Ирина
Плесняева
- ЕЩАктриса
Есения
Щипанова
- ЛИАктриса
Любовь
Иванская
- АБАктёр
Андрей
Бисеров
- ИКАктриса
Ирина
Калинина
- ИССценарист
Иван
Соснин
- МОСценарист
Мария
Орлова
- АЗСценарист
Андрей
Зарщиков
- СЧСценарист
Светлана
Чаплыгина
- ВБПродюсер
Виталий
Бараненко
- ОЗПродюсер
Ольга
Зубкова
- ЯШПродюсер
Яна
Шмайлова
- ЮКПродюсер
Юлия
Кузяева
- АСПродюсер
Антон
Сметанин
- АНПродюсер
Аделина
Нигматова
- АДХудожник
Алексей
Дударев
- МОХудожница
Мария
Орлова
- ИСМонтажёр
Иван
Соснин
- МКМонтажёр
Марина
Калчева
- АБКомпозитор
Арсен
Бадерхан