Слон (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Отец едет в больницу к сыну, которому требуется срочная операция на сердце, и по дороге разбирается с кучей проблем по телефону. «Слон» (2022) — камерный триллер с бенефисом Павла Прилучного, держащий в напряжении от начала до конца.
Сергей отправляется в путь из Воронежа в Москву. Он торопится в клинику к сыну, который страдает от тяжелой болезни сердца. Мальчик нуждается в срочной дорогой операции, и времени совсем мало. Сергею удалось достать крупную сумму денег, необходимую для лечения, и теперь он, переполненный тревогой, мчится по ночному шоссе. Его телефон не умолкает: ему приходится решать нервные вопросы с разными людьми и сохранять самообладание за рулем. Он борется за жизнь своего сына, но никто не знает, откуда он взял деньги и машину.
Настигнут ли героя последствия его поступка и сможет ли он спасти мальчика? Ответы даст «Слон», фильм 2022 года, смотреть который можно в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ГПРежиссёр
Гарик
Петросян
- Актёр
Павел
Прилучный
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- НЛАктриса
Наталья
Лански
- ВПАктёр
Виктор
Пипа
- АТАктёр
Алексей
Терехов
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- ОТАктёр
Олег
Толстенко
- ИЛАктёр
Игорь
Лесов
- ГПСценарист
Гарик
Петросян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- ЕШПродюсер
Екатерина
Шувалова
- ФТПродюсер
Фатима
Тимерханова
- ДДХудожник
Давид
Дадунашвили
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- МККомпозитор
Манук
Казарян