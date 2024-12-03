Слон (фильм, 2022) смотреть онлайн

Слон
Слон
8.72022, Слон
Триллер, Драма82 мин16+
О фильме

Отец едет в больницу к сыну, которому требуется срочная операция на сердце, и по дороге разбирается с кучей проблем по телефону. «Слон» (2022) — камерный триллер с бенефисом Павла Прилучного, держащий в напряжении от начала до конца.

Сергей отправляется в путь из Воронежа в Москву. Он торопится в клинику к сыну, который страдает от тяжелой болезни сердца. Мальчик нуждается в срочной дорогой операции, и времени совсем мало. Сергею удалось достать крупную сумму денег, необходимую для лечения, и теперь он, переполненный тревогой, мчится по ночному шоссе. Его телефон не умолкает: ему приходится решать нервные вопросы с разными людьми и сохранять самообладание за рулем. Он борется за жизнь своего сына, но никто не знает, откуда он взял деньги и машину.

Настигнут ли героя последствия его поступка и сможет ли он спасти мальчика? Ответы даст «Слон», фильм 2022 года, смотреть который можно в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

