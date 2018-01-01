Wink
Слон
Актёры и съёмочная группа фильма «Слон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Слон»

Режиссёры

Гарик Петросян

Режиссёр

Актёры

Павел Прилучный

АктёрСергей
Дмитрий Орлов

АктёрЛеша
Наталья Лански

АктрисаАнастасия
Виктор Пипа

АктёрВрач
Алексей Терехов

АктёрСотрудник ДПС
Владимир Брест

АктёрПолицейский
Олег Толстенко

АктёрВиталик, озвучка
Игорь Лесов

АктёрВладимир, озвучка

Сценаристы

Гарик Петросян

Сценарист

Продюсеры

Гевонд Андреасян

Продюсер
Сарик Андреасян

Продюсер
Илья Шувалов

Продюсер
Екатерина Шувалова

Продюсер
Фатима Тимерханова

Продюсер

Художники

Давид Дадунашвили

Художник
Гульнара Шахмилова

Художница

Операторы

Кирилл Зоткин

Оператор

Композиторы

Манук Казарян

Композитор