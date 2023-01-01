9.5
Леон
1994, 124 мин
9.5
Пианист
2002, 142 мин
9.0
Остров проклятых
2009, 132 мин
9.7
Зеленая книга
2018, 124 мин
9.0
Одержимость
2013, 102 мин
9.4
Лев
2016, 113 мин
9.4
Анжелика, маркиза ангелов
1964, 111 мин
9.3
Гонка
2013, 117 мин
9.3
Бум 2
1982, 103 мин
8.7
Амели
2001, 116 мин
9.2
Бум
1980, 106 мин
9.5
Великолепная Анжелика
1965, 100 мин
9.1
Билли Эллиот
2000, 106 мин
8.6
Паразиты
2019, 126 мин
8.9
Мотылек
1973, 144 мин
Бесплатно
9.4
Покорители волн
2012, 111 мин
8.8
Рок-волна
2009, 129 мин
9.4
Чудесный колокольчик
1949, 19 мин
9.3
Опасная игра Слоун
2016, 127 мин
8.6
Весна, лето, осень, зима… и снова весна
2003, 100 мин
8.9
Другие
2001, 100 мин
9.6
Анжелика и король
1965, 100 мин
9.4
Спеши любить
2002, 102 мин
9.1
Папа
2004, 94 мин
9.1
Убийство первой степени
1994, 117 мин
8.5
Облачный атлас
2012, 165 мин
Бесплатно
9.1
Большая игра
2017, 134 мин
9.5
Сибирский цирюльник
1998, 172 мин
9.2
В погоне за ветром
2019, 94 мин
9.4
Битва
2019, 81 мин
Бесплатно
9.0
Индокитай
1992, 151 мин
9.2
Смерть на Ниле
1978, 134 мин
8.7
Типа крутые легавые
2007, 115 мин
8.0
Голгофа
2013, 95 мин
8.8
Убийство в Восточном экспрессе
1974, 122 мин
8.3
Влюбись в меня, если осмелишься
2003, 90 мин
9.1
Побег
1978, 95 мин
9.0
Утомленные солнцем
1994, 141 мин
9.1
Ресторан господина Септима
1966, 83 мин
8.6
Фрост против Никсона
2008, 116 мин
8.9
Черный ящик
2021, 124 мин
8.7
Королевский гамбит
2020, 106 мин
8.8
Необыкновенная история на Рождество
2017, 99 мин
9.2
Основатель
2016, 110 мин
9.2
12
2007, 153 мин
9.5
28 панфиловцев
2016, 115 мин
9.1
Боец без правил
2021, 84 мин
8.1
Покидая Лас-Вегас
1995, 107 мин