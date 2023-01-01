Зеркало треснуло
Wink
Фильмы
Зеркало треснуло

Зеркало треснуло (фильм, 1980) смотреть онлайн

1980, The Mirror Crack'd
Детектив, Криминал101 мин12+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Американская кинозвезда Марина Грегг поселилась втихом Сент-Мэри-Мид иустроила приём дляместных жителей. Наэтом приёме её давняя поклонница выпивает коктейль, который предназначался Марине, иумирает. Мисс Марпл выясняет, чтоже произошло насамом деле.

Зеркало треснуло смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеркало треснуло»