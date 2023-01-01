Зеркало треснуло (фильм, 1980) смотреть онлайн
1980, The Mirror Crack'd
Детектив, Криминал101 мин12+
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О фильме
Американская кинозвезда Марина Грегг поселилась втихом Сент-Мэри-Мид иустроила приём дляместных жителей. Наэтом приёме её давняя поклонница выпивает коктейль, который предназначался Марине, иумирает. Мисс Марпл выясняет, чтоже произошло насамом деле.
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СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- ГХРежиссёр
Гай
Хэмилтон
- ЧГАктёр
Чарльз
Грей
- Актёр
Тони
Кертис
- ВМАктриса
Венди
Морган
- КНАктриса
Ким
Новак
- МКАктриса
Маргарет
Кортни
- ЭФАктёр
Эдвард
Фокс
- Актриса
Элизабет
Тейлор
- ДЧАктриса
Джеральдин
Чаплин
- АЛАктриса
Анджела
Лэнсбери
- РХАктёр
Рок
Хадсон
- ДХСценарист
Джонатан
Хейлс
- БССценарист
Бэрри
Сэндлер
- АКСценарист
Агата
Кристи
- ДБПродюсер
Джон
Брабуне
- РБПродюсер
�Ричард
Б. Гудвин
- ПХХудожник
Питер
Хоуитт
- МСХудожник
Майкл
Стрингер
- ФДХудожница
Филлис
Долтон
- ДККомпозитор
Джон
Кэмерон