Биография

Элизабет Тейлор — актриса кино и театра США, трехкратная обладательница «Оскара». Родилась в Лондоне 27 февраля 1932 года. Мама Элизабет работала актрисой под псевдонимом Сара Созерн, а отец являлся руководителем художественной галереи. С первых дней родители поняли, что у них родился необычный ребенок, о чем говорила уникальная внешность Элизабет — черные волосы, красивые голубые глаза и ресницы в два ряда. Девочка уже на первом году жизни научилась ходить и танцевать, в 3 года освоила верховую езду, занялась балетом. В 1939 году из-за войны семья переехала в Лос-Анджелес. Девочку начали водить по кастингам, и уже в 1942 году она сыграла первую роль в ленте «Каждую минуту рождается человек». После этого Элизабет Тейлор ждала успешная творческая карьера. Она снялась в таких картинах, как «Лесси возвращается домой», «Рапсодия», «Гигант» и других. Популярность получили и фильмы «Клеопатра», «Однажды прошлым летом», «Баттерфилд 8». Элизабет часто сравнивали с Мэрилин Монро. Когда съемки стали менее частыми, она занялась благотворительностью и бизнесом.