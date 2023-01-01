Последний раз, когда я видел Париж (фильм, 1954) смотреть онлайн
1954, The Last Time I Saw Paris
Драмы, Мелодрамы111 мин12+
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Сюжет
В послевоенном Париже встречаются военный журналист Чарльз Уиллс и американка, живущая во Франции. Очаровательная Хелен влюбляется в Чарльза. Они поженились, и у них рождается дочь Вики. Однако им недолго суждено быть вместе...
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- РБРежиссёр
Ричард
Брукс
- Актриса
Элизабет
Тейлор
- ВДАктёр
Ван
Джонсон
- УПАктёр
Уолтер
Пиджон
- ДРАктриса
Донна
Рид
- ЕГАктриса
Ева
Габор
- ККАктёр
Курт
Казнар
- ДДАктёр
Джордж
Доленц
- РМАктёр
Роджер
Мур
- СДАктриса
Сэнди
Десчер
- СЛАктриса
Селия
Ловски
- ДДСценарист
Джулиус
Дж. Эпштейн
- РБСценарист
Ричард
Брукс
- ФССценарист
Фрэнсис
Скотт Фицджеральд
- ДКПродюсер
Джек
Каммингс
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- ХРХудожница
Хелен
Роуз
- ДДМонтажёр
Джон
Д. Даннинг
- ДРОператор
Джозеф
Руттенберг