Последний раз, когда я видел Париж
Wink
Фильмы
Последний раз, когда я видел Париж

Последний раз, когда я видел Париж (фильм, 1954) смотреть онлайн

1954, The Last Time I Saw Paris
Драмы, Мелодрамы111 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В послевоенном Париже встречаются военный журналист Чарльз Уиллс и американка, живущая во Франции. Очаровательная Хелен влюбляется в Чарльза. Они поженились, и у них рождается дочь Вики. Однако им недолго суждено быть вместе...

Последний раз, когда я видел Париж смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний раз, когда я видел Париж»

Всё