Восточный ветер 3: Наследие Оры (фильм, 2017) смотреть онлайн

Третий фильм серии о дружбе ретивого коня и отважной школьницы, в котором Мика отправится в путешествие, чтобы изучить родословную Оствинда. Мика стала большой звездой в мире конного спорта. К ней за советом стекаются владельцы лошадей со всей Германии, но девушку тяготит такая популярность. А еще она видит повторяющийся сон с таинственным символом. Милан помогает разгадать Мике его значение – клеймо указывает, что Оствинд родом из Андалусии. Чтобы проверить эту теорию героиня отправляется на конеферму у источника Ора.

