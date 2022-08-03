Восточный ветер 3: Наследие Оры (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.62017, Ostwind 3: Aufbruch nach Ora
Драма, Семейный105 мин12+
О фильме
Третий фильм серии о дружбе ретивого коня и отважной школьницы, в котором Мика отправится в путешествие, чтобы изучить родословную Оствинда. Мика стала большой звездой в мире конного спорта. К ней за советом стекаются владельцы лошадей со всей Германии, но девушку тяготит такая популярность. А еще она видит повторяющийся сон с таинственным символом. Милан помогает разгадать Мике его значение – клеймо указывает, что Оствинд родом из Андалусии. Чтобы проверить эту теорию героиня отправляется на конеферму у источника Ора.
СтранаГермания
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Катя
фон Гарнье
- Актриса
Ханна
Бинке
- Актёр
Яннис
Нивёнер
- АБАктриса
Амбер
Бонгард
- МЛАктёр
Марвин
Линке
- Актриса
Леа
ван Акен
- Актёр
Тило
Прюкнер
- КФАктриса
Корнелия
Фробёсс
- Актёр
Томас
Зарбахер
- НКАктриса
Николетт
Кребиц
- МФАктёр
Мартин
Файфель
- Продюсер
Ева
Карлстрём
- АУПродюсер
Андреас
Ульмке-Смитон
- ММПродюсер
Мартин
Мошкович
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ФЭОператор
Флориан
Эммерих
- АФКомпозитор
Аннетта
Фокс