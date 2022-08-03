Восточный ветер 3: Наследие Оры (фильм, 2017) смотреть онлайн

Восточный ветер 3: Наследие Оры
9.62017, Ostwind 3: Aufbruch nach Ora
Драма, Семейный105 мин12+
О фильме

Третий фильм серии о дружбе ретивого коня и отважной школьницы, в котором Мика отправится в путешествие, чтобы изучить родословную Оствинда. Мика стала большой звездой в мире конного спорта. К ней за советом стекаются владельцы лошадей со всей Германии, но девушку тяготит такая популярность. А еще она видит повторяющийся сон с таинственным символом. Милан помогает разгадать Мике его значение – клеймо указывает, что Оствинд родом из Андалусии. Чтобы проверить эту теорию героиня отправляется на конеферму у источника Ора.

Страна
Германия
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

