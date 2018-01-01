Wink
Детям
Восточный ветер 3: Наследие Оры
Актёры и съёмочная группа фильма «Восточный ветер 3: Наследие Оры»

Режиссёры

Катя фон Гарнье

Katja von Garnier
Режиссёр

Актёры

Ханна Бинке

Hanna Binke
АктрисаMika
Яннис Нивёнер

Jannis Niewöhner
АктёрMilan
Амбер Бонгард

Amber Bongard
АктрисаFanny
Марвин Линке

Marvin Linke
АктёрSam
Леа ван Акен

Lea van Acken
АктрисаSamantha
Тило Прюкнер

Tilo Prückner
АктёрHerr Kaan
Корнелия Фробёсс

Cornelia Froboess
АктрисаMaria Kaltenbach
Томас Зарбахер

Thomas Sarbacher
АктёрPedro
Николетт Кребиц

Nicolette Krebitz
АктрисаTara
Мартин Файфель

Martin Feifel
Актёр

Продюсеры

Ева Карлстрём

Ewa Karlström
Продюсер
Андреас Ульмке-Смитон

Andreas Ulmke-Smeaton
Продюсер
Мартин Мошкович

Martin Moszkowicz
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Весёлкина

Актриса дубляжа

Операторы

Флориан Эммерих

Florian Emmerich
Оператор

Композиторы

Аннетта Фокс

Annette Focks
Композитор