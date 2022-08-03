Короче говоря (фильм, 2021) смотреть онлайн

Австралийская романтическая комедия в лучших традициях «Дня сурка». Тедди – типичный прокрастинатор. Он всегда опаздывает, обещания выполняет в последний момент, а все дела переносит на потом, даже собственную помолвку. Тедди совершенно не уважает ни свои, ни чужие планы, пока фраза «прожигать время» не становится для него больше чем просто крылатым выражением. Наутро после долгожданной свадьбы его неожиданно будит беременная жена. Оказывается, за ночь прошел целый год. А уже на следующий день он видит родившегося ребенка. Чтобы вернуть потерянные года, Тедди придется научиться ценить каждое мгновение жизни.

