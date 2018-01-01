Самая безумная свадьба
Wink
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Самая безумная свадьба
8.82018, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?
Драмы, Комедии94 мин18+

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Самая безумная свадьба (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Собрались как-то араб, китаец, африканец и еврей сыграть свадьбу. И сыграли… с дочерьми одной добропорядочной французской пары. Продолжение уморительной неполиткорректной комедии о злоключениях семьи Клода и Мари Верней, чьи дочери выбрали себе мужей «неправильной» национальности. В этот раз несчастным буржуа придется столкнуться с еще более серьезным испытанием. И то, что их первый внук окажется черней самого черного сенегальца, будет не самой большой их проблемой!

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самая безумная свадьба»

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