8.82018, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?
Драмы, Комедии94 мин18+
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Самая безумная свадьба (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Собрались как-то араб, китаец, африканец и еврей сыграть свадьбу. И сыграли… с дочерьми одной добропорядочной французской пары. Продолжение уморительной неполиткорректной комедии о злоключениях семьи К�лода и Мари Верней, чьи дочери выбрали себе мужей «неправильной» национальности. В этот раз несчастным буржуа придется столкнуться с еще более серьезным испытанием. И то, что их первый внук окажется черней самого черного сенегальца, будет не самой большой их проблемой!
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ФдРежиссёр
Филипп
де Шоврон
- Актёр
Кристиан
Клавье
- ШЛАктриса
Шанталь
Лоби
- АААктёр
Ари
Абиттан
- МСАктёр
Меди
Садун
- ФШАктёр
Фредерик
Шо
- НДАктёр
Нум
Дьявара
- ФБАктриса
Фредерик
Бель
- ДПАктриса
Джулия
Пьятон
- ЭКАктриса
Эмили
Кан
- Актриса
Элоди
Фонтан
- ГЛСценарист
Ги
Лоран
- ФдСценарист
Филипп
де Шоврон
- РРПродюсер
Ромен
Ройтман
- ГБПродюсер
Глэдис
Брукфилд-Хэмпсон
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЛКХудожница
Лиза
Корн
- СБХудожница
Сесилия
Блом
- МШКомпозитор
Марк
Шуарен