Борг/Макинрой (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Две звезды, один судьбоносный матч и миллионы зрителей. Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя. Упорство против упрямства. Борьба двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью — быть лучшим!



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