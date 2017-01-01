Борг/Макинрой (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.82017, Borg McEnroe
Драмы103 мин18+
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Сюжет
Две звезды, один судьбоносный матч и миллионы зрителей. Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя. Упорство против упрямства. Борьба двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью — быть лучшим!
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЯМРежиссёр
Янус
Мец
- СГАктёр
Сверрир
Гуднасон
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- ТНАктриса
Тува
Новотны
- ЛБАктёр
Лео
Борг
- ММАктёр
Маркус
Моссберг
- ДГАктёр
Джексон
Гэнн
- СААктёр
Скотт
Артур
- ЙБАктёр
Йен
Блэкман
- РЭАктёр
Роберт
Эммс
- РССценарист
Ронни
Сандаль
- СГПродюсер
Санне
Глэссель
- ОХПродюсер
Олли
Хайкка
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- КМХудожница
Карин
Миренберг
- ВДКомпозитор
Владислав
Дилэй
- ЙЭКомпозитор
Йон
Экстранд
- ЙШКомпозитор
Йонас
Штрук