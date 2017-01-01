Борг/Макинрой
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Борг/Макинрой

Борг/Макинрой (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.82017, Borg McEnroe
Драмы103 мин18+
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Сюжет

Две звезды, один судьбоносный матч и миллионы зрителей. Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя. Упорство против упрямства. Борьба двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью — быть лучшим!

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Информация

Страна
Швеция, Финляндия, Дания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Борг/Макинрой»

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