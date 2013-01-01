Вирус (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Захватывающий триллер об эпидемии смертоносного вируса в Южной Корее. В главной роли звезда фильмов «Мастер меча» и «Киллер-хранитель».



Два брата-контрабандиста обнаруживают в порту контейнер из Гонконга, полный трупов нелегальных мигрантов. Единственному выжившему удается сбежать, и бандиты пускаются за ним в погоню. Между тем Ким, одна из ведущих вирусологов страны, получает выговор за потерю важных данных в центре исследований. Накануне этого инцидента ее автомобиль провалился в шахту, и спасатели помогли женщине выбраться. Один из них случайно находит сумку Ким и затем знакомится с ее дочерью. Однако вскоре в больницу обращаются сотни людей, зараженных неизвестным вирусом, который, как выясняется, является мутировавшей формой птичьего гриппа. Паника охватывает город, и дочь доктора оказывается среди заболевших. У спасателя остается всего тридцать шесть часов, чтобы помочь девочке.



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