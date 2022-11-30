Помнить (фильм, 2022) смотреть онлайн

Теряющий память старик спешит отомстить убийцам своей семьи. Корейский ремейк одноименного фильма с Кристофером Пламмером.



80-летний Хан Пхиль-чжу страдает от болезни Альцгеймера. Теперь, когда жена умерла, старику больше нечего терять, и он намеревается отомстить каждому, кто виновен в гибели его семьи во время японской оккупации. Теряющий память Пхиль-чжу делает на пальцах татуировки с именами будущих жертв и откапывает спрятанный еще по молодости пистолет. Старик предлагает напарнику-официанту Паку Ин-Гу побыть его водителем на одну неделю. Юноша соглашается, не подозревая, что рискует стать невольным соучастником череды жестоких убийств. Сможет ли старик излечить душу с помощью кровавой мести? И чем обернется такое путешествие для невиновного Пака Ин-Гу?



Смотреть фильм «Помнить» в хорошем качестве и без рекламы можно уже сейчас на нашем видеосервисе!

