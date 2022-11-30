Помнить (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Теряющий память старик спешит отомстить убийцам своей семьи. Корейский ремейк одноименного фильма с Кристофером Пламмером.
80-летний Хан Пхиль-чжу страдает от болезни Альцгеймера. Теперь, когда жена умерла, старику больше нечего терять, и он намеревается отомстить каждому, кто виновен в гибели его семьи во время японской оккупации. Теряющий память Пхиль-чжу делает на пальцах татуировки с именами будущих жертв и откапывает спрятанный еще по молодости пистолет. Старик предлагает напарнику-официанту Паку Ин-Гу побыть его водителем на одну неделю. Юноша соглашается, не подозревая, что рискует стать невольным соучастником череды жестоких убийств. Сможет ли старик излечить душу с помощью кровавой мести? И чем обернется такое путешествие для невиновного Пака Ин-Гу?
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Триллер
КачествоFull HD
Время123 мин / 02:03
- ЛИРежиссёр
Ли
Иль-хён
- ЛСАктёр
Ли
Сон-мин
- НДАктёр
Нам
Джу-хёк
- ЧМАктёр
Чон
Ман-щик
- ПКАктёр
Пак
Кын-хён
- ЮДАктёр
Юн
Джэ-мун
- СЁАктёр
Сон
Ён-чхан
- МЧАктёр
Мун
Чхан-гиль
- ЧМАктёр
Чхве
Мин-чхоль
- НМАктёр
Нам
Мун-чхоль
- ЯХАктёр
Ян
Хён-мин
- ЛИСценарист
Ли
Иль-хён
- ЮДСценарист
Юн
Джон-бин
- КСПродюсер
Кук
Су-ран
- ЮДПродюсер
Юн
Джон-бин
- МЁПродюсер
Мун
Ён-чхан
- ЧЫХудожница
Чон
Ын-ён
- КСМонтажёр
Ким
Сан-бом
- ЮООператор
Ю
Ок
- ХСКомпозитор
Хван
Сан-джун