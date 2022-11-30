Помнить (фильм, 2022) смотреть онлайн

Помнить
8.82022, Rimembeo
Драма, Триллер123 мин18+
О фильме

Теряющий память старик спешит отомстить убийцам своей семьи. Корейский ремейк одноименного фильма с Кристофером Пламмером.

80-летний Хан Пхиль-чжу страдает от болезни Альцгеймера. Теперь, когда жена умерла, старику больше нечего терять, и он намеревается отомстить каждому, кто виновен в гибели его семьи во время японской оккупации. Теряющий память Пхиль-чжу делает на пальцах татуировки с именами будущих жертв и откапывает спрятанный еще по молодости пистолет. Старик предлагает напарнику-официанту Паку Ин-Гу побыть его водителем на одну неделю. Юноша соглашается, не подозревая, что рискует стать невольным соучастником череды жестоких убийств. Сможет ли старик излечить душу с помощью кровавой мести? И чем обернется такое путешествие для невиновного Пака Ин-Гу?

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb