Фильм Безумная свадьба (2014)

О фильме
«Безумная свадьба» — фильм 2014 года, который с юмором рассказывает о межрасовых браках в консервативной семье. Комедия с Кристианом Клавье, ставшая во Франции кассовым хитом.
Клод и Мари Верней — консервативная католическая пара, живущая в небольшом городке во Франции. У них четыре дочери: Изабель, Одетт, Сеголен и Лор. Семья Верней гордится своими традиционными ценностями и надеется, что их дочери выйдут замуж за достойных католиков. Однако судьба распоряжается иначе. Три старшие дочери выходят замуж за представителей разных культур и религий: Изабель — за еврейского адвоката, Одетт — за арабского бизнесмена, а Сеголен — за китайского банкира. Это вызывает бурю эмоций и недовольство у их родителей, особенно у Клода, который с трудом принимает выбор своих дочерей. Надежда остается только на младшую дочь, которая объявляет о помолвке с католиком Шарлем.
