Пианист (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Жертвам Холокоста посвящается: оскароносная драма Романа Полански по мотивам мемуаров Владислава Шпильмана.



Владек — польский еврей. Всю жизнь он занимается музыкой и потрясающе играет на пианино. Однако на его карьере ставит крест начавшаяся война и оккупация Польши. Виртуозный музыкант вынужден выживать в Варшавском гетто. Чудом не попав в концлагерь, пианист живет посреди мрака, боли и страдания из-за невозможности заниматься любимым делом. А вокруг продолжают гибнуть люди... Чем закончится история гениального польского музыканта и куда его забросит война?



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