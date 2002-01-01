Пианист
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Пианист

Пианист (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.52002, The Pianist
Драмы, Исторические142 мин18+
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Сюжет

Жертвам Холокоста посвящается: оскароносная драма Романа Полански по мотивам мемуаров Владислава Шпильмана.

Владек — польский еврей. Всю жизнь он занимается музыкой и потрясающе играет на пианино. Однако на его карьере ставит крест начавшаяся война и оккупация Польши. Виртуозный музыкант вынужден выживать в Варшавском гетто. Чудом не попав в концлагерь, пианист живет посреди мрака, боли и страдания из-за невозможности заниматься любимым делом. А вокруг продолжают гибнуть люди... Чем закончится история гениального польского музыканта и куда его забросит война?

Узнайте финал истории в военной биографии «Пианист». Фильм 2002 года, сделавший знаменитостью Эдриана Броуди, можно смотреть онлайн на платформе Wink.

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пианист»

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