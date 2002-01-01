Пианист (фильм, 2002) смотреть онлайн
Сюжет
Жертвам Холокоста посвящается: оскароносная драма Романа Полански по мотивам мемуаров Владислава Шпильмана.
Владек — польский еврей. Всю жизнь он занимается музыкой и потрясающе играет на пианино. Однако на его карьере ставит крест начавшаяся война и оккупация Польши. Виртуозный музыкант вынужден выживать в Варшавском гетто. Чудом не попав в концлагерь, пианист живет посреди мрака, боли и страдания из-за невозможности заниматься любимым делом. А вокруг продолжают гибнуть люди... Чем закончится история гениального польского музыканта и куда его забросит война?
Узнайте финал истории в военной биографии «Пианист». Фильм 2002 года, сделавший знаменитостью Эдриана Броуди, можно смотреть онлайн на платформе Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания, Франция, Польша
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Роман
Полански
- Актёр
Эдриан
Броуди
- ЭФАктриса
Эмилия
Фокс
- ДКАктёр
Даниэль
Кальтаджироне
- Актёр
Эд
Стоппард
- МЛАктриса
Морин
Липман
- ФФАктёр
Фрэнк
Финлей
- ДКАктриса
Джессика
Кейт Мейер
- ДРАктриса
Джулия
Рейнер
- Актёр
Томас
Кречман
- МЖАктёр
Михал
Жебровский
- РХСценарист
Рональд
Харвуд
- ВШСценарист
Владислав
Шпильман
- РБПродюсер
Роберт
Бенмусса
- Продюсер
Роман
Полански
- АСПродюсер
Ален
Сард
- Продюсер
Тимоти
Баррилл
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- НПХудожник
Ненад
Пекур
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- ГВХудожница
Габриэль
Вульф
- ЭдМонтажёр
Эрве
де Люз
- ПЭОператор
Павел
Эдельман
- ВККомпозитор
Войцех
Киляр