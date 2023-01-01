Биография

Эд Стоппард — актер. Родился в 1974 году в семье известного британского драматурга. Будущий артист изучал в университете французский язык и литературу, после чего поступил в академию искусств. Окончив обучение в 1999 году, играл в театрах пьесы классиков и собственного отца, Тома Стоппарда. Желая обрести независимость, называет себя Эдмундом Штраусслером, но публика привыкла к Эду Стоппарду, роли которого в комедиях Шекспира искрометны и остроумны. Начав работу в кино с участия в сериальных эпизодах, в 2002-м он попадает в творческий коллектив ленты «Пианист». За блестящее исполнение роли Генрика, брата главного героя, его номинируют на премию как актера второго плана. В 2007 актер исполняет роль Чайковского в биографическом фильме о композиторе. Главная роль достается Стоппарду в сериале 2010 года «Вверх и вниз по лестнице». Историческая драма получает восторженные отзывы публики и номинации на премии. В фантастической комедии «Москва 2017» у актера снова главная роль. Его маркетолог Миша Галкин мужественно крушит столпы рекламного бизнеса... Картина «Молодость», в которой играет Стоппард, собирает внушительную коллекцию наград.