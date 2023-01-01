Кровавый след (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация одноименного романа южноафриканского мастера детективов Деона Мейера. Телохранитель с преступным прошлым, Леммер мечтает о спокойной сельской жизни, однако оказывается втянут в контрабанду редких черных носорогов. Любителям адреналина приготовиться: сериал полон опасных моментов, шпионажа и резких поворотов сюжета. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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