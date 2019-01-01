WinkСериалыКровавый след1-й сезон3-я серия
Кровавый след (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.82019, Trackers
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
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О сериале
Экранизация одноименного романа южноафриканского мастера детективов Деона Мейера. Телохранитель с преступным прошлым, Леммер мечтает о спокойной сельской жизни, однако оказывается втянут в контрабанду редких черных носорогов. Любителям адреналина приготовиться: сериал полон опасных моментов, шпионажа и резких поворотов сюжета.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb