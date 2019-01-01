Кровавый след. Серия 6
Кровавый след
1-й сезон
6-я серия

Кровавый след (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.72019, Trackers
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Экранизация одноименного романа южноафриканского мастера детективов Деона Мейера. Телохранитель с преступным прошлым, Леммер мечтает о спокойной сельской жизни, однако оказывается втянут в контрабанду редких черных носорогов. Любителям адреналина приготовиться: сериал полон опасных моментов, шпионажа и резких поворотов сюжета.

Страна
ЮАР
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb