Кровавый след (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.72019, Trackers
Драма, Криминал18+
О сериале
Экранизация одноименного романа южноафриканского мастера детективов Деона Мейера. Телохранитель с преступным прошлым, Леммер мечтает о спокойной сельской жизни, однако оказывается втянут в контрабанду редких черных носорогов. Любителям адреналина приготовиться: сериал полон опасных моментов, шпионажа и резких поворотов сюжета.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb