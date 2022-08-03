В лесах Сибири (фильм, 2016) смотреть онлайн

В поисках самого себя Тедди сбегает от надоевшей суеты европейской жизни и решает воссоединиться с природой, отправившись в разгар зимы в маленькую хижину недалеко от озера Байкал. Однажды вечером, заблудившись в снежной буре, он понимает, что вот-вот расстанется с жизнью…

