В лесах Сибири
Актёры и съёмочная группа фильма «В лесах Сибири»

Актёры и съёмочная группа фильма «В лесах Сибири»

Режиссёры

Сэфи Неббу

Safy Nebbou
Режиссёр

Актёры

Рафаэль Персонас

Raphaël Personnaz
АктёрTeddy
Евгений Сидихин

АктёрAleksei
Александр Дулов

Александр Дулов

АктёрPavel

Сценаристы

Сильвен Тессон

Sylvain Tesson
Сценарист
Сэфи Неббу

Safy Nebbou
Сценарист
Давид Эльхоффен

David Oelhoffen
Сценарист

Продюсеры

Кристоф Россиньон

Christophe Rossignon
Продюсер

Художники

Сириль Гомез-Матьё

Cyril Gomez-Mathieu
Художник

Операторы

Жиль Порте

Gilles Porte
Оператор

Композиторы

Ибрахим Маалуф

Ibrahim Maalouf
Композитор