Ослик, любовник и я (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.12020, Cévennes
Мелодрама, Комедия91 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Антуанетта, учительница начальных классов, с нетерпением ждала выходных, чтобы провести их со своим любовником, отцом одного из учеников. Но вот незадача. У любовника оказалась жена, которая решила отправиться в путешествие по югу Франции как раз в эти дни. Отвергнутая девушка не сдается и следует за ними. Компанию ей составил ослик Патрик, который оказался мудрее и благородней некоторых мужчин.
СтранаБельгия, Франция
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb