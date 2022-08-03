Ослик, любовник и я (фильм, 2020) смотреть онлайн

Антуанетта, учительница начальных классов, с нетерпением ждала выходных, чтобы провести их со своим любовником, отцом одного из учеников. Но вот незадача. У любовника оказалась жена, которая решила отправиться в путешествие по югу Франции как раз в эти дни. Отвергнутая девушка не сдается и следует за ними. Компанию ей составил ослик Патрик, который оказался мудрее и благородней некоторых мужчин.

