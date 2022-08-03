Мастер меча (фильм, 2020) смотреть онлайн

Мастер меча
Мастер меча
9.02020, Geomgaek
Исторический, Боевик96 мин18+
О фильме

Звезда «Мортал Комбат» Джо Таслим в корейском историческом боевике. Тэ Юль считался лучшим фехтовальщиком древнего корейского государства Чосон и состоял на службе у самого императора. Но после свержения монарха воин вынужден жить отшельником в горах. Мастера меча стало подводить зрение. Знакомый монах уверен, что найти лекарство можно в городе. Эту миссию с радостью берет на себя дочь фехтовальщика Тэ Ок. Во-первых, девушка хочет помочь отцу, а во-вторых, побывать в столице. Однако горные отшельники не подозревают, что у подножья ведут ожесточенную борьбу две противоборствующие династии — Мин и Цин.

Чем закончится путешествие Тэ Ок за лекарством, узнаете в фильме «Мастер меча»

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Боевик
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

