9.02020, Geomgaek
Исторический, Боевик96 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
Мастер меча (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Звезда «Мортал Комбат» Джо Таслим в корейском историческом боевике. Тэ Юль считался лучшим фехтовальщиком древнего корейского государства Чосон и состоял на службе у самого императора. Но после свержения монарха воин вынужден жить отшельником в горах. Мастера меча стало подводить зрение. Знакомый монах уверен, что найти лекарство можно в городе. Эту миссию с радостью берет на себя дочь фехтовальщика Тэ Ок. Во-первых, девушка хочет помочь отцу, а во-вторых, побывать в столице. Однако горные отшельники не подозревают, что у подножья ведут ожесточенную борьбу две противоборствующие династии — Мин и Цин.
Чем закончится путешествие Тэ Ок за лекарством, узнаете в фильме «Мастер меча», который можно посмотреть онлайн в видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Боевик
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЧДРежиссёр
Чхве
Джэ-хун
- ЧХАктёр
Чан
Хёк
- КХАктриса
Ким
Хён-су
- ДТАктёр
Джо
Таслим
- ЧМАктёр
Чон
Ман-щик
- ЛНАктриса
Ли
На-гён
- ЛМАктёр
Ли
Мин-хёк
- ЧДАктёр
Чхве
Джин-хо
- ЧСАктёр
Чи
Сын-хён
- ЧГАктёр
Чи
Гон-у
- КСАктриса
Кон
Сан-а
- ЧДСценарист
Чхве
Джэ-хун
- ЛТПродюсер
Ли
Тхэ-хон
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- ЮМХудожница
Юн
Ми-ра
- СВОператор
Сон
Вон-хо