Кинг Конг (фильм, 1976) смотреть онлайн

О фильме
Нефтеразведочная экспедиция компании «Petrox», ккоторой хитростью присоединился палеонтолог изащитник природы Джек Прескотт, отправляется намалоизученный тихоокеанский остров. Попути экспедиция спасает потерпевшую кораблекрушение голливудскую звезду Дуан. Наострове нефтяники сталкиваются сгигантской гориллой, которую местные жители называют Конг. Обезьяна похищает Дуан, ноПрескотту удается еёосвободить. Руководитель экспедиции решает, чтораз ужнефти наострове найти неудалось, томожно вывезти снего хотя быобезьяну изаработать, показывая еёнью-йоркской публике. Однако вовремя первого жепредставления Конг освобождается иначинает крушить всена своём пути.
СтранаСША
ЖанрУжасы, Приключения
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДГРежиссёр
Джон
Гиллермин
- Актёр
Джефф
Бриджес
- ЧГАктёр
Чарльз
Гродин
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- РОАктёр
Рене
Обержонуа
- ДХАктёр
Джулиус
Харрис
- ДОАктёр
Джек
О’Хэллоран
- ДФАктёр
Деннис
Фимпл
- Актёр
Эд
Лотер
- ХМАктёр
Хорхе
Морено
- МГАктёр
Марио
Галло
- РРСценарист
Рут
Роуз
- МКСценарист
Мериан
К. Купер
- ЛССценарист
Лоренцо
Семпл мл.
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- КФПродюсер
Кристиан
Ферри
- МКХудожник
Марио
Кьяри
- РХОператор
Ричард
Х. Клайн
- ДБКомпозитор
Джон
Бэрри