Кинг Конг (фильм, 1976) смотреть онлайн

8.71976, King Kong
Ужасы, Приключения129 мин12+
О фильме

Нефтеразведочная экспедиция компании «Petrox», ккоторой хитростью присоединился палеонтолог изащитник природы Джек Прескотт, отправляется намалоизученный тихоокеанский остров. Попути экспедиция спасает потерпевшую кораблекрушение голливудскую звезду Дуан. Наострове нефтяники сталкиваются сгигантской гориллой, которую местные жители называют Конг. Обезьяна похищает Дуан, ноПрескотту удается еёосвободить. Руководитель экспедиции решает, чтораз ужнефти наострове найти неудалось, томожно вывезти снего хотя быобезьяну изаработать, показывая еёнью-йоркской публике. Однако вовремя первого жепредставления Конг освобождается иначинает крушить всена своём пути.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Приключения
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кинг Конг»