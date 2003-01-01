Весна, лето, осень, зима… и снова весна (фильм, 2003) смотреть онлайн
Сюжет
Одна из главных картин в творчестве корейского режиссера авторского кино Ким Ки Дука — несколько стадий жизненного пути ученика буддистского монаха, которые связаны с разными временами года. В пагоде посреди озера живут пожилой монах и его юный последователь. Несмотря на мудрые уроки учите�ля, мальчик не может противиться мирским искушениям. В детстве он из праздного интереса истязает животных, а, став подростком, увлекается девушкой, оставшейся в монастыре на лечение. Он покинет своего учителя, но спустя время вернется обратно, полный разочарования. А вскоре цикл запустится опять.
По мере наступления времени года их души наполняются энергией, что ведет как к чувству одухотворенности, так и к трагедии. Они не могут вырваться из круга жизни, желаний, страданий и страстей, которым подвержены все из нас
Весна, лето, осень, зима… и снова весна смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаГермания, Южная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
- ККРежиссёр
Ким
Ки Дук
- ОЁАктёр
О
Ён-су
- СДАктёр
Со
Джэ-гён
- КЁАктёр
Ким
Ён-мин
- ККАктёр
Ким
Ки Дук
- ХЁАктриса
Ха
Ё-джин
- КДАктриса
Ким
Джон-ён
- ЧДАктёр
Чи
Дэ-хан
- ЧМАктёр
Чхве
Мин
- ПЧАктриса
Пак
Чи-а
- КДАктёр
Ким
Джон-хо
- ККСценарист
Ким
Ки Дук
- КДПродюсер
Ким
Дон-джу
- ЛСПродюсер
Ли
Сын-джэ
- КБПродюсер
Карл
Баумгартнер
- КМХудожница
Ким
Мин-хи
- ККМонтажёр
Ким
Ки Дук