Весна, лето, осень, зима… и снова весна (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Одна из главных картин в творчестве корейского режиссера авторского кино Ким Ки Дука — несколько стадий жизненного пути ученика буддистского монаха, которые связаны с разными временами года. В пагоде посреди озера живут пожилой монах и его юный последователь. Несмотря на мудрые уроки учите�ля, мальчик не может противиться мирским искушениям. В детстве он из праздного интереса истязает животных, а, став подростком, увлекается девушкой, оставшейся в монастыре на лечение. Он покинет своего учителя, но спустя время вернется обратно, полный разочарования. А вскоре цикл запустится опять.

По мере наступления времени года их души наполняются энергией, что ведет как к чувству одухотворенности, так и к трагедии. Они не могут вырваться из круга жизни, желаний, страданий и страстей, которым подвержены все из нас



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