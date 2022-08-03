Хороший доктор (фильм, 2019) смотреть онлайн

Легкая комедия с новогодним настроением «Хороший доктор» — фильм для тех, кто хочет расслабиться и посмеяться от души. В главных ролях — Мишель Блан и Хаким Джемили.



Врач Маму-Мани в канун рождества вынужден дежурить и выезжать к пациентам. Его некому подменить, все коллеги разошлись по домам и готовятся к празднику, и у доктора совершенно нет настроения. Вдобавок к уже свалившимся на голову мужчины неудачам у него защемляет поясницу — работать становится столь же невыносимо, как и необходимо. К счастью, Маму-Мани встречает добродушного курьера, который согласен выручить доктора в этой непростой ситуации. Теперь молодому человеку предстоит притвориться врачом и самому отправиться к пациентам.



Что выйдет из этой затеи и как курьер без медицинского образования сможет оказать помощь людям? Чтобы узнать, приглашаем вас смотреть фильм «Хороший доктор» 2019 года на Wink!

