Команда мечты (фильм, 2016) смотреть онлайн

Максим Белло является одним из самых известных и высокооплачиваемых французских футболистов. У него много денег и масса поклонников. Но герой настолько же заносчив и самоуверен, насколько талантлив. На футбольном поле он настоящий профессионал, поражающий публику своим мастерством, но вне его он постоянно попадает в неприятности из-за своего непростого характера. Очередной инцидент вне поля становится для Максима настоящей трагедией – он по собственной глупости получает серьёзную травму ноги. Его карьера оказывается под угрозой, начинают ходить слухи, что он больше не сможет выйти на футбольное поле, и люди постепенно забывают о нём. Чтобы исправить пошатнувшуюся репутацию и перезапустить карьеру, агент предлагает ему отправиться в родную деревню, где до сих пор живёт его отец.

