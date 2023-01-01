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Мультфильмы приключения
8.8
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
2024, 104 мин
9.4
Побег из космоса
2022, 93 мин
Бесплатно
8.4
Пушистый переполох
2018, 81 мин
Бесплатно
9.2
Черепашки-ниндзя 2. Тайна изумрудного зелья
1991, 84 мин
Бесплатно
9.0
Новые приключения Пса и его друзей
1990, 71 мин
Бесплатно
9.0
Черепашки-ниндзя 3
1993, 91 мин
Бесплатно
8.5
Как мы сбежали с цирком
2019, 82 мин
9.1
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения
2022, 72 мин
8.4
Сокровища морских глубин
2020, 90 мин
Бесплатно
9.3
По кличке «Чудак»
2015, 91 мин
Бесплатно
8.8
Охотники на драконов
2008, 78 мин
Бесплатно
8.5
Тайна заколдованного зеркала
2023, 91 мин
Бесплатно
8.3
Супермозг
2023, 81 мин
Бесплатно
8.4
Ледяной дракон, или Легенда о синих цветах
2018, 67 мин
Бесплатно
8.4
Принцесса и Руна времени
2020, 110 мин
Бесплатно
8.8
Чарли и фантастическая четверка
2022, 79 мин
Бесплатно
8.6
Питомец Юрского периода. Утерянная тайна
2023, 80 мин
Бесплатно
9.3
Белль и Себастьян: Новое поколение
2022, 93 мин
8.9
Тайна Мунакра
2008, 98 мин
9.1
Ловцы забытых голосов
2011, 111 мин