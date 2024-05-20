Союз зверей: Спасение двуногих (фильм, 2019) смотреть онлайн

Союз зверей: Спасение двуногих
9.22019, Союз зверей: Спасение двуногих
Комедия, Мультфильм88 мин6+
Бродячий пес, кошка из богатой семьи и их друзья спасают человечество от восстания роботов
О фильме

Бродячий пес, привыкшая к роскоши кошка и их друзья спасают город от обезумевших роботов. Красочные анимационные приключения о дружбе и взаимопомощи.

Робо-сити — настоящий город будущего. Здесь людям во всем помогают роботы: они настолько распространены, что жители почти забыли, как работать. Роджер — беспризорный пес, неофициальный предводитель стаи диких животных, где есть и обезьяны, и хомяки, и кошки. Роджер обчищает квартиры и магазины, а потом приносит добычу своим приятелям. При этом бродячие звери на дух не переносят домашних питомцев, которым не нужно заботиться о выживании. Особенно Роджера раздражает Белль — кошка-недотрога, обитающая в шикарном доме вместе с хозяйкой. Но вот однажды владелец завода по производству роботов объявляет, что отныне в городе будут жить исключительно его творения. На улицах воцаряется хаос, а люди в спешке пытаются уехать прочь. Только объединив усилия, животные могут остановить злодея.

Страна
Германия, Китай, Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
3.7 IMDb

