Мармадюк (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Непослушный дог попадает к известному тренеру, который собирается сделать из озорного пса звезду соревнований. Мультфильм «Мармадюк» — красочная экранизация знаменитого комикса о добром псе, постоянно влипающем в новые проблемы.
Немецкий дог Мармадюк живет вместе с семьей Дотти и слывет проказником и хулиганом. Однажды он устраивает переполох на дне рождения маленького Билли, и видео с его выходкой становится вирусным в соцсетях. Так о Мармадюке узнает известный на весь мир тренер по имени Гай, который хочет превратить его в звезду собачьего спорта. На кону миллион долларов, так что семья пса соглашается отдать Мармадюка на тренировку.
Сможет ли пес выиграть соревнования и завести новых друзей? Узнаете, если будете смотреть анимационную комедию «Мармадюк» (2022) в онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаСША, Канада, Гонконг, Южная Корея, Великобритания, Индия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
- МАРежиссёр
Марк
А.З. Диппе
- ФНРежиссёр
Фил
Ниббелинк
- Актёр
Пит
Дэвидсон
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- МХАктриса
Мэри
Харт
- ТДАктриса
Терри
Дуглас
- ССАктёр
Стивен
Стэнтон
- БХАктёр
Брайан
Халл
- ЭМАктёр
Эндрю
Моргадо
- ШЯАктриса
Шелби
Янг
- ДЙАктёр
Джонни
Йонг Бош
- НФАктриса
Ника
Футтерман
- БАСценарист
Брэд
Андерсон
- ДЧПродюсер
Дэниэл
Чуба
- СКПродюсер
Саймон
Кроу
- МАПродюсер
Марк
А.З. Диппе
- Продюсер
Луис
Ку
- АММонтажёр
Алап
Маджгавкар