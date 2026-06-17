Непослушный дог попадает к известному тренеру, который собирается сделать из озорного пса звезду соревнований. Мультфильм «Мармадюк» — красочная экранизация знаменитого комикса о добром псе, постоянно влипающем в новые проблемы.



Немецкий дог Мармадюк живет вместе с семьей Дотти и слывет проказником и хулиганом. Однажды он устраивает переполох на дне рождения маленького Билли, и видео с его выходкой становится вирусным в соцсетях. Так о Мармадюке узнает известный на весь мир тренер по имени Гай, который хочет превратить его в звезду собачьего спорта. На кону миллион долларов, так что семья пса соглашается отдать Мармадюка на тренировку.



Сможет ли пес выиграть соревнования и завести новых друзей? Узнаете, если будете смотреть анимационную комедию «Мармадюк» (2022) в онлайн-кинотеатре Wink.

