Ночь в зоопарке (Мультфильм 2024) смотреть онлайн

Травоядные и хищники объединяются, чтобы бороться с зомби-апокалипсисом, вызванным метеоритом. Остросюжетное анимационное приключение «Ночь в зоопарке» — мультфильм для всей семьи, вдохновленный идеей Клай�ва Баркера.



Однажды вечером спокойной жизни животных из зоопарка приходит конец. С неба падает метеорит, который тут же привлекает внимание любопытного кролика. Тот решает попробовать космическое тело на вкус и тут же превращается в злобного монстра с горящими зелеными глазами. Его укус заразен, и многие обитатели зоопарка вслед за ним превращаются в чудовищ. Сохранившие рассудок горный лев, волчица, страус, капибара, обезьяна и лемур-киноман стараются забыть о разногласиях и остаться невредимыми до рассвета.



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