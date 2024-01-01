Ночь в зоопарке
Wink
Детям
Ночь в зоопарке
9.02024, Night of the Zoopocalypse
Мультфильм, Ужасы91 мин12+
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Ночь в зоопарке (Мультфильм 2024) смотреть онлайн

О фильме

Травоядные и хищники объединяются, чтобы бороться с зомби-апокалипсисом, вызванным метеоритом. Остросюжетное анимационное приключение «Ночь в зоопарке» — мультфильм для всей семьи, вдохновленный идеей Клайва Баркера.

Однажды вечером спокойной жизни животных из зоопарка приходит конец. С неба падает метеорит, который тут же привлекает внимание любопытного кролика. Тот решает попробовать космическое тело на вкус и тут же превращается в злобного монстра с горящими зелеными глазами. Его укус заразен, и многие обитатели зоопарка вслед за ним превращаются в чудовищ. Сохранившие рассудок горный лев, волчица, страус, капибара, обезьяна и лемур-киноман стараются забыть о разногласиях и остаться невредимыми до рассвета.

Какие опасности их поджидают, расскажет «Ночь в зоопарке» (2024). Смотреть онлайн мультфильм можно на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
Франция, Канада, Бельгия
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

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