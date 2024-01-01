Ночь в зоопарке (Мультфильм 2024) смотреть онлайн
О фильме
Травоядные и хищники объединяются, чтобы бороться с зомби-апокалипсисом, вызванным метеоритом. Остросюжетное анимационное приключение «Ночь в зоопарке» — мультфильм для всей семьи, вдохновленный идеей Клай�ва Баркера.
Однажды вечером спокойной жизни животных из зоопарка приходит конец. С неба падает метеорит, который тут же привлекает внимание любопытного кролика. Тот решает попробовать космическое тело на вкус и тут же превращается в злобного монстра с горящими зелеными глазами. Его укус заразен, и многие обитатели зоопарка вслед за ним превращаются в чудовищ. Сохранившие рассудок горный лев, волчица, страус, капибара, обезьяна и лемур-киноман стараются забыть о разногласиях и остаться невредимыми до рассвета.
Какие опасности их поджидают, расскажет «Ночь в зоопарке» (2024). Смотреть онлайн мультфильм можно на нашем видеосервисе Wink.
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СтранаФранция, Канада, Бельгия
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
- РКРежиссёр
Рикардо
Кертис
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- БМАктриса
Брин
МакОли
- ПЛАктёр
Пол
Ли
- КМАктёр
Кайл
МакДональд
- СФАктёр
Скотт
Фарли
- Актёр
Джошуа
Грэм
- ЛОАктриса
Лиза
Ортис
- ЛМАктёр
Люк
Марти
- ЭМАктриса
Эм�и
Матисио
- КСАктриса
Кэролин
Скотт
- ИШАктёр
Иван
Шерри
- ПСАктёр
Пьер
Симпсон
- СХСценарист
Стивен
Хобан
- ДКСценарист
Джеймс
Ки
- СХПродюсер
Стивен
Хобан
- КБПродюсер
Клайв
Баркер
- ДЛКомпозитор
Дан
Леви