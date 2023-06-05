Семейка вампиров 2
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Семейка вампиров 2

Семейка вампиров 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

9.32014, Die Vampirschwestern 2
Фэнтези, Семейный89 мин12+

О фильме

Две двенадцатилетние сестры и наполовину вампиры, Дакария и Сильвения, переезжают вместе с семьёй из Трансильвании в небольшой немецкий городок. Там им предстоит узнать, что значит жить среди людей: летать только ночью, не ходить по потолкам и скрывать все свои прочие сверхспособности.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.3 IMDb