Семейка вампиров 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Две двенадцатилетние сестры и наполовину вампиры, Дакария и Сильвения, переезжают вместе с семьёй из Трансильвании в небольшой немецкий городок. Там им предстоит узнать, что значит жить среди людей: летать только ночью, не ходить по потолкам и скрывать все свои прочие сверхспособности.

