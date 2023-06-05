Семейка вампиров 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
9.32014, Die Vampirschwestern 2
Фэнтези, Семейный89 мин12+
О фильме
Две двенадцатилетние сестры и наполовину вампиры, Дакария и Сильвения, переезжают вместе с семьёй из Трансильвании в небольшой немецкий городок. Там им предстоит узнать, что значит жить среди людей: летать только ночью, не ходить по потолкам и скрывать все свои прочие сверхспособности.
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ВГРежиссёр
Вольфганг
Гроос
- ЛААктриса
Лаура
Антония Роге
- ММАктриса
Марта
Мартин
- КПАктриса
Кристиана
Пауль
- СЭАктёр
Стипе
Эрцег
- МКАктёр
Михаэль
Кесслер
- ДААктриса
Диана
Амфт
- ГФАктёр
Георг
Фридрих
- ТОАктёр
Тим
Оливер Шульц
- РМАктёр
Рихи
Мюллер
- ЙХАктёр
Йонас
Холденридер
- УГСценарист
Урсула
Грубер
- Продюсер
Якоб
Клауссен
- УППродюсер
Ульрика
Пуц
- АВХудожница
Анке
Винклер
- ГЦКомпозитор
Гельмут
Церлетт