Гостья из космоса (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Простой школьник из Новосибирска узнает о заговоре пришельцев, которые похищают тела землян. Детская фантастика о дружбе и храбрости.



Костя Фролов — обычный школьник, который никогда не мог похвастаться хорошими оценками. Однажды он прокрадывается в учительскую, чтобы тайно исправить бесконечные двойки. Пытаясь зайти в компьютер директора, он натыкается на странные файлы с неизвестными символами, а также на досье о новенькой девушке Соне, недавно появившейся в классе. Костя сразу начинает подозревать неладное и скоро понимает, что вокруг него — самые настоящие инопланетяне, которые способны вселяться в людей. Он обращается за помощью к одноклассникам, но среди них тоже могут оказаться враги.



Смогут ли подростки противостоять захватчикам и какие цели преследует Соня, расскажет фильм «Гостья из космоса» 2024 года, смотреть онлайн который можно на нашем видеосервисе Wink.

