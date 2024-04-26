Гостья из космоса (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
Простой школьник из Новосибирска узнает о заговоре пришельцев, которые похищают тела землян. Детская фантастика о дружбе и храбрости.
Костя Фролов — обычный школьник, который никогда не мог похвастаться хорошими оценками. Однажды он прокрадывается в учительскую, чтобы тайно исправить бесконечные двойки. Пытаясь зайти в компьютер директора, он натыкается на странные файлы с неизвестными символами, а также на досье о новенькой девушке Соне, недавно появившейся в классе. Костя сразу начинает подозревать неладное и скоро понимает, что вокруг него — самые настоящие инопланетяне, которые способны вселяться в людей. Он обращается за помощью к одноклассникам, но среди них тоже могут оказаться враги.
Смогут ли подростки противостоять захватчикам и какие цели преследует Соня, расскажет фильм «Гостья из космоса» 2024 года.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Приключения
КачествоFull HD
Время70 мин / 01:10
- ФДРежиссёр
Филипп
Дмитриев
- НМАктёр
Нериюс
Манкус
- АТАктёр
Аркадий
Тимофеев
- КЮАктриса
Ксения
Юнусова
- ВОАктёр
Виталий
Оленичев
- РРАктёр
Роман
Рассказов
- ФОАктёр
Федор
Осипов
- КФАктёр
Кристина
Фогель
- ГШАктёр
Григорий
Шустов
- МВАктриса
Маргарита
Воинова
- КТАктриса
Ксения
Томилова
- ДМСценарист
Дима
Медведев
- ВВПродюсер
Василина
Воинова
- МИПродюсер
Мария
Искренева
- АКОператор
Александр
Климов
- СМКомпозитор
Святослав
Мелик