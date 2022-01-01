Лига супергероев (фильм, 2022) смотреть онлайн

Даже лишившись сверхсил, смелые защитники планеты вступают в битву с пришельцами, желающими получить абсолютное могущество. «Лига супергероев» — мультфильм из Китая для юных зрителей о дружбе и смелости.



На планете Икс живут супергерои, у каждого из которых есть энергокамень, дарующий им суперсилу. Но армия монстров-пришельцев мечтает завладеть мощью удивительных артефактов, поэтому захватывает их силой. Теперь злодеи сосредотачиваются на планете Сим, где в научной лаборатории хранится один из камней. Счастливчик и его команда смелых супергероев встают на защиту простых жителей, но в ходе битвы теряют сверхспособности. Монстры забирают камень с собой, но Счастливчик не собирается сдаваться.



Сумеют ли он и его друзья справиться с угрозой, расскажет красочное анимационное приключение «Лига супергероев» 2022 года. Смотреть онлайн мультфильм можно на Wink.



