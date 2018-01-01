Суперучилка
Wink
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Суперучилка
8.72018, Superjuffie
Фэнтези, Семейный84 мин12+

Суперучилка (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Учительница начальных классов ведет тайную жизнь — она превращается в супергероиню, способную понимать животных. Фильм «Суперучилка» — семейная комедия из Нидерландов о самой доброй классной руководительнице.

Ученики младшей школы небольшого городка встречают новую учительницу — мисс Джози. Она находит спрятанный в укромном месте тотем, который дарит ей удивительную способность разговаривать с животными, но только когда те оказываются в опасности. Тем временем директор местного зоопарка пропадает при загадочных обстоятельствах, и Джози пытается понять, что произошло. Ей предстоит разгадать тайну произошедшего, спасти животных и объясниться перед учениками, которые обязательно узнают ее секрет.

С какими злодеями они встретятся, расскажет фантастическая комедия «Суперучилка» 2018 года. Смотреть онлайн этот фильм можно на нашем видеосервисе Wink.

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Страна
Нидерланды
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

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