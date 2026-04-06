Волшебные часы и заклинатель времени (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Любопытный парнишка отправляется в загадочный город, чтобы раскрыть тайну часов своего дедушки. Сказочное приключение «Волшебные часы и заклинатель времени» — фильм о дружбе, магии и борьбе с могущественным злом.
Рони — любознательный и немного наивный парень, который всегда стремится к приключениям. Однажды его любящий отец Альберто дарит сыну красивые часы, которые принадлежали его деду Педро. Согласно легенде, это могущественный артефакт из затерявшейся во времени деревни под названием Кронополис. Рони пускается в увлекательное путешествие и находит это загадочное место. Вот только местных жителей держит в страхе злодей по имени Перпетуо.
Сможет ли Рони ему противостоять и какую роль в этом сыграет подарок отца, вы узнаете из сказки «Волшебные часы и заклинатель времени» (2025), доступной в онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаБразилия
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- РЗРежиссёр
Родриго
Зан
- БФАктёр
Блота
Филхо
- БКАктёр
Бруно
Кригер
- ЛСАктёр
Лукас
Селлз
- АААктёр
Адриано
Арбул
- ГЦАктриса
Габриэла
Цивински
- РМСценарист
Родриго
Моура
- ГЦСценарист
Ги
Цинтра
- АБСценарист
Андре
Брандт
- СБСценарист
Сержио
Барбоса
- СРПродюсер
Селсо
Рибейро
- АДПродюсер
Аугусто
Диутаюти Петито
- РНПродюсер
Рафаэль
Насименто
- ДППродюсер
Даниэль
Пиколо