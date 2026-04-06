Волшебные часы и заклинатель времени (фильм, 2024) смотреть онлайн

Любопытный парнишка отправляется в загадочный город, чтобы раскрыть тайну часов своего дедушки. Сказочное приключение «Волшебные часы и заклинатель времени» — фильм о дружбе, магии и борьбе с могущественным злом.



Рони — любознательный и немного наивный парень, который всегда стремится к приключениям. Однажды его любящий отец Альберто дарит сыну красивые часы, которые принадлежали его деду Педро. Согласно легенде, это могущественный артефакт из затерявшейся во времени деревни под названием Кронополис. Рони пускается в увлекательное путешествие и находит это загадочное место. Вот только местных жителей держит в страхе злодей по имени Перпетуо.



Сможет ли Рони ему противостоять и какую роль в этом сыграет подарок отца, вы узнаете из сказки «Волшебные часы и заклинатель времени» (2025), доступной в онлайн-кинотеатре Wink.

