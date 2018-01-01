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Детям
Волшебные часы и заклинатель времени
Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебные часы и заклинатель времени»

Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебные часы и заклинатель времени»

Режиссёры

Родриго Зан

Родриго Зан

Rodrigo Zan
Режиссёр

Актёры

Блота Филхо

Блота Филхо

Blota Filho
Актёр
Бруно Кригер

Бруно Кригер

Bruno Krieger
Актёр
Лукас Селлз

Лукас Селлз

Lucas Salles
Актёр
Адриано Арбул

Адриано Арбул

Adriano Arbool
Актёр
Габриэла Цивински

Габриэла Цивински

Gabriela Cywinski
Актриса

Сценаристы

Родриго Моура

Родриго Моура

Rodrigo Moura
Сценарист
Ги Цинтра

Ги Цинтра

Gui Cintra
Сценарист
Андре Брандт

Андре Брандт

André Brandt
Сценарист
Сержио Барбоса

Сержио Барбоса

Sérgio Barbosa
Сценарист

Продюсеры

Селсо Рибейро

Селсо Рибейро

Celso Ribeiro
Продюсер
Аугусто Диутаюти Петито

Аугусто Диутаюти Петито

Augusto Dioutaiuti Petito
Продюсер
Рафаэль Насименто

Рафаэль Насименто

Rafael Nascimento
Продюсер
Даниэль Пиколо

Даниэль Пиколо

Daniel Picolo
Продюсер