Пушистый переполох (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Дети пытаются спасти пса-телепата от жадной корпорации. Фантастическое приключение «Пушистый переполох» — фильм для всей семьи о говорящей собаке и ее верных друзьях.



Профессор Мастерс и его пес Мерфи бегут от корпорации «Галактатек», мечтающей использовать в корыстных целях удивительную способность собаки общаться с людьми при помощи телепатии. В попытке улизнуть от преследователей, Мерфи попадает в дом семьи Хиллов, удивив детей невероятным даром. Но «Галактатек» не отступает и намерена забрать пса в штаб-квартиру для экспериментов.



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