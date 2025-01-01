Зверопоезд
Зверопоезд

Фильм Зверопоезд

2025, Falcon Express
Мультфильм, Комедия12+
О фильме

«Зверопоезд» — мультфильм 2025 года, яркая и динамичная комедийная история о животных, которые случайно оказываются в опасном приключении.

На первый взгляд, все начинается как обычная шалость: группа зверят решает провернуть очередное небольшое ограбление. Но вместо легкой добычи они попадают в криминальный заговор. Руководит планом коварный барсук Ханс — умный, но озлобленный на весь мир преступник. Еноту Фалькону и полицейскому псу Рексу, строгому и принципиальному служителю закона, предстоит объединить усилия, чтобы остановить преступников, обезвредить Ханса и предотвратить катастрофу.

Мультфильм сочетает в себе юмор, захватывающий экшен и теплую историю о дружбе и смелости.

Страна
Франция, США
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

6.7 КиноПоиск