Фильм Зверопоезд

«Зверопоезд» — мультфильм 2025 года, яркая и динамичная комедийная история о животных, которые случайно оказываются в опасном приключении.



На первый взгляд, все начинается как обычная шалость: группа зверят решает провернуть очередное небольшое ограбление. Но вместо легкой добычи они попадают в криминальный заговор. Руководит планом коварный барсук Ханс — умный, но озлобленный на весь мир преступник. Еноту Фалькону и полицейскому псу Рексу, строгому и принципиальному служителю закона, предстоит объединить усилия, чтобы остановить преступников, обезвредить Ханса и предотвратить катастрофу.



Мультфильм сочетает в себе юмор, захватывающий экшен и теплую историю о дружбе и смелости.



