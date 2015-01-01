Код «М»: В поисках шпаги Д'Артаньяна
Wink
Фильмы
Код «М»: В поисках шпаги Д'Артаньяна
8.72015, Code M
Приключения, Семейные94 мин12+

Код «М»: В поисках шпаги Д'Артаньяна (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После того как дедушка Исабель попадает в аварию, девочка находит у него в машине старинный манускрипт, в котором зашифрована тайна местонахождения шпаги легендарного мушкетера д’Артаньяна. Вместе со своим двоюродным братом Риком и другом Жюлем Исабель должна раскрыть тайный код древней рукописи и найти реликвию. Но за этим сокровищем охотятся не только они.

Код «М»: В поисках шпаги Д'Артаньяна смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Нидерланды
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Приключения

Рейтинг

6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Код «М»: В поисках шпаги Д'Артаньяна»

Всё