Код «М»: В поисках шпаги Д'Артаньяна (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После того как дедушка Исабель попадает в аварию, девочка находит у него в машине старинный манускрипт, в котором зашифрована тайна местонахождения шпаги легендарного мушкетера д’Артаньяна. Вместе со своим двоюродным братом Риком и другом Жюлем Исабель должна раскрыть тайный код древней рукописи и найти реликвию. Но за этим сокровищем охотятся не только они.



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