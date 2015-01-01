Код «М»: В поисках шпаги Д'Артаньяна (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
После того как дедушка Исабель попадает в аварию, девочка находит у него в машине старинный манускрипт, в котором зашифрована тайна местонахождения шпаги легендарного мушкетера д’Артаньяна. Вместе со своим двоюродным братом Риком и другом Жюлем Исабель должна раскрыть тайный код древней рукописи и найти реликвию. Но за этим сокровищем охотятся не только они.
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Информация
СтранаНидерланды
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Приключения
Рейтинг
6.0 IMDb
- ДБРежиссёр
Деннис
Ботс
- НВАктриса
Нина
Висс
- СБАктёр
Сенна
Борсато
- ДБАктёр
Джо
Брауэрс
- Актёр
Дерек
де Линт
- ХвАктриса
Ханна
ван Лунтерен
- ЛвАктриса
Лот
ван Лунтерен
- ППАктёр
Питер
Пол Мюллер
- ЮДАктёр
Юбер
Дамен
- ЛВАктёр
Леон
Воорберг
- ДТАктёр
Димме
Треёньет
- ТвСценарист
Тейс
ван Марле
- КвСценарист
Карин
ван Холст Пеллекан
- ЭСПродюсер
Эльбе
Стивенс
- ЛГКомпозитор
Лауренс
Годхарт
- ФМКомпозитор
Фонс
Меркиес