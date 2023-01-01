Волшебник страны Оз (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно
1939, The Wizard of Oz
Мюзикл, Фэнтези101 мин0+
О фильме
Усаживайтесь поудобнее иприготовьтесь отправиться вдолгое путешествие. Поднявшись выше радуги, выокажетесь надороге изжелтого кирпича. Дорога проведет вас через заколдованные леса, царства злых ведьм идобрых фей вИзумрудный Город вдалекой стране Оз.Вмир, где любая мечта становится реальностью.
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СтранаСША
ЖанрМюзикл, Приключения, Фэнтези
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- ВФРежиссёр
Виктор
Флеминг
- КВРежиссёр
Кинг
Видор
- ДКРежиссёр
Джордж
Кьюкор
- НТРежиссёр
Норман
Торог
- РТРежиссёр
Ричард
Торп
- ДГАктриса
Джуди
Гарлэнд
- ФМАктёр
Фрэнк
Морган
- РБАктёр
Рэй
Болджер
- БЛАктёр
Берт
Лар
- ББАктриса
Билли
Бурк
- МХАктриса
Маргарет
Хэмилтон
- ЧГАктёр
Чарли
Грейпвин
- КБАктриса
Клара
Блэндик
- ТАктриса
Терри
- НЛСценарист
Ноэль
Лэнгли
- ЭАСценарист
Эдгар
Аллан Вулф
- АФСценарист
Артур
Фрид
- ИБСценарист
Ирвинг
Бречер
- ХФСценарист
Херберт
Филдс
- МЛПродюсер
Мервин
ЛеРой
- АФПродюсер
Артур
Фрид
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- ДГХудожник
Джордж
Гибсон
- ГРОператор
Гарольд
Россон
- ХАКомпозитор
Харольд
Арлен
- ХСКомпозитор
Херберт
Стотхарт