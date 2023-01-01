Волшебник страны Оз
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Волшебник страны Оз

Волшебник страны Оз (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

1939, The Wizard of Oz
Мюзикл, Фэнтези101 мин0+

О фильме

Усаживайтесь поудобнее иприготовьтесь отправиться вдолгое путешествие. Поднявшись выше радуги, выокажетесь надороге изжелтого кирпича. Дорога проведет вас через заколдованные леса, царства злых ведьм идобрых фей вИзумрудный Город вдалекой стране Оз.Вмир, где любая мечта становится реальностью.

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Страна
США
Жанр
Мюзикл, Приключения, Фэнтези
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебник страны Оз»